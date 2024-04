Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlicher Teppichhändler entwendet bei Hausbesuch Goldring - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.04.2024, soll ein mutmaßlicher Teppichhändler, bei einem Hausbesuch einer 89-jährigen Frau, einen Goldring entwendet haben. Zuvor wurde die Seniorin angerufen. Ihr wurde mitgeteilt, dass ihr verstorbener Mann Kunde des Teppichgeschäftes gewesen sei, welches jetzt aufgelöst würde. Deshalb möchte man ihr noch einen Teppich schenken. Gegen 13.30 Uhr erschien der mutmaßliche Teppichhändler in der "Untere Dorfstraße" in Nollingen und übergab der Seniorin einen kleinen Teppich. Im Wohnzimmer habe er sich für eine Schmuckschatulle interessiert, aus welcher er mehrere Schmuckstücke entnommen haben soll. Er habe die Seniorin gefragt, ob sie etwas für Kinder spenden wolle. Die Seniorin verneinte dies und der mutmaßliche Teppichhändler legte die Schmuckstücke wieder zurück in die Schatulle. Später bemerkte die Seniorin, dass ein Goldring mit einem ovalen blauen Lapislazuli sich nicht mehr in der Schatulle befand. Der mutmaßliche Teppichhändler wird wie folgt beschrieben: Etwa 60 Jahre alt, 1,70 Meter groß, korpulente Statur, Glatze. Er trug einen dunklen Anzug mit einem Hemd. Er könnte mit einem schwarzen Kleintransporter unterwegs gewesen sein.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem mutmaßlichen Teppichhändler beziehungsweise zu dessen benutzten Fahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell