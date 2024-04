Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Steinen: Pkw kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Freiburg (ots)

Donnerstagnacht, 18.04.2024, gegen 00.30 Uhr, kam ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Pkw von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der 20-Jährige befuhr die Verbindungsstraße zwischen Fahrnbuck und Lehnacker in Richtung Fahrnbuck, als er in einer Kurve mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw mit einem Baum und kam an einem Abhang, etwa 3 Meter tiefer, zum Stehen. Im Pkw lösten alle Airbags aus. Der 20-Jährige gab an, dass er unverletzt sei. Der Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

