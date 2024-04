POL-PPRP: Auto in der Hofstraße verkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (11.04.2024), zwischen 13:45 und 14:45 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeugeine am rechten Fahrbahnrand der Edigheimer Straße abgestellte, graue Mercedes C-Klasse. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben? Hinweise bitte an die ...

