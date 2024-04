POL-PPRP: In Autos eingedrungen

Ludwigshafen (ots) - Am 11.04.2024, wurde der Polizei kurz vor 14 Uhr, ein Brand in einer Lackiererei im Limburgerhofweg gemeldet. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einer Verpuffung an einem Benzinkanister, wodurch ein 39-Jähriger verletzt wurde. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: 0621-963-1500 ...

