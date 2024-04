Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verpuffung in Lackiererei

Ludwigshafen (ots)

Am 11.04.2024, wurde der Polizei kurz vor 14 Uhr, ein Brand in einer Lackiererei im Limburgerhofweg gemeldet. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einer Verpuffung an einem Benzinkanister, wodurch ein 39-Jähriger verletzt wurde. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

