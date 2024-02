Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unkooperativer Ladendieb leistet Widerstand

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich ein Ladendiebstahl im Kaufland Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße in Pirmasens. Der Ladendetektiv sprach den Täter nach dem Passieren des Kassenbereiches an und verständigte die Polizei, da der Mann unkooperativ und aggressiv war. Der Ladendieb gab gegenüber der Polizei weder seine Personalien an, noch händigte er auf Verlangen seinen Ausweis aus. Stattdessen trat der 34jährige Täter unvermittelt nach den Polizeibeamten. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Bei der Personendurchsuchung konnten zwei entwendete Flasche Wodka sowie Lebensmittel im Warenwert von ca. 40 Euro aufgefunden werden. Außerdem hatte er ein asiatisches Stichwerkzeug bei sich. Seine Personalien konnten anhand der mitgeführten Ausweispapiere festgestellt werden. Der renitente Ladendieb musste aufgrund seines psychischen Zustandes in das Krankenhaus eingeliefert werden.|pdps

