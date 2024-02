Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf A8

Pirmasens (ots)

Mittwochmorgen, um 7:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der A8 bei Pirmasens. Die Unfallbeteiligten fuhren aus Richtung Zweibrücken kommend in Richtung Pirmasens. Der Unfallverursacher schnitt beim Wiedereinordnen nach einem Überholmanöver den Überholten. Es kam zum Zusammenstoß. Zunächst hielten die Unfallbeteiligten an und stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Als der Überholte zu seinem Fahrzeug zurückging, um die Polizei zu verständigen, flüchtete der Unfallverursacher. Der Unfallverursacher fuhr einen weißen Transporter mit Pritsche. Der Fahrer war ca. 20 Jahre alt, hat dunkles Haar und sprach gebrochen deutsch. An dem weißen Transporter waren die Kennzeichen EL-EF angebracht. Die Ziffernfolge ist nicht bekannt. Der Transporter wurde durch den Zusammenstoß am Heck beschädigt. Am Fahrzeug des Überholten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

