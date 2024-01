Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kein alltäglicher Unfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Eigentlich klang die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße zwischen Rothenstein und Kahla so, wie sie fast täglich via Notruf bekannt wird. An einer Ampelkreuzung ereignete sich Montagvormittag ein Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Doch vor Ort war es für die eingesetzten Beamten kein Alltag. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich nämlich um einen beladenen Geldtransporter. Also hieß es, neben der Unfallaufnahme sowie der Versorgung des leicht verletzten Fahrers des beteiligten Pkw, auch den wertvollen Inhalt des Fahrzeuges zu schützen. Und so machte sich eine Teilsperrung der Bundesstraße von über zwei Stunden notwendig. Denn ein anberaumtes Ersatzfahrzeug mit anschließender Umladung der Fracht erschien nicht, sodass in der Folge ein Abschleppunternehmen hinzugerufen werden musste.

