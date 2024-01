Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Umkleide

Jena (ots)

Gelegenheit macht Diebe. Ob der oder die Unbekannten die Tatgelegenheit nutzten oder zielgerichtet vorgingen, wird jedoch den Geschädigten vorerst nicht weiterhelfen. Montag, zwischen 16:30 und 17:45 Uhr, betraten Unbekannte eine unverschlossene Turnhalle in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Hier begaben sich der oder die Täter in eine Umkleide und eignete sich widerrechtlich mehrere Gegenstände, unter anderem ein Smartphone, Schmuck, Bargeld und Kleidung, an. Im Anschluss entfernten sich der oder die Langfinger unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei weist widerholt darauf hin Umkleiden abzuschließen bzw. Wertgegenstände stets im Blickfeld aufzubewahren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell