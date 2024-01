Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ermittlungserfolg in der Betäubungsmittelkriminalität

Weimar (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen zwei Beschuldigte klickten am vergangenen Samstagmittag in Weimar die Handschellen. Die eingesetzten Beamten der Weimarer Polizei, der Kriminalpolizei sowie Unterstützungskräften der Landespolizeiinspektion Jena kontrollieren das verdächtige Fahrzeug im Bereich Legefeld. Hier konnten im Fahrzeuginnenraum ca. 3 Kilogramm Cannabis festgestellt und fortfolgend beschlagnahmt werden. Bei der Kontrolle des 38-jährigen Fahrers kam darüber hinaus an Licht, dass dieser vorab Betäubungsmittel konsumierte. Dies zog auch noch eine Blutentnahme nach sich. Der zweite 36-jährige Täter versuchte kurzzeitig sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch im Weimarer Stadtgebiet in seinem Fahrzeug gestoppt werden. Sowohl gegen den 36-Jäghrige als auch gegen den 38-Jährigen wurde die vorläufige Festnahme ausgesprochen. Die aufgefundenen Betäubungsmittel sowie weiterer Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt. Nachdem beiden Beschuldigten rechtliches Gehör angeboten und mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Rücksprache gehalten wurde, erfolgte die Entlassung aus der polizeilichen Maßnahme. Beide Beschuldigte waren zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten und haben einen festen Wohnsitz im Bundesgebiet.

