LPI-J: Berauscht auf manipuliertem Zweirad unterwegs

Jena (ots) - Gelegenheit macht Diebe. Ob der oder die Unbekannten die Tatgelegenheit nutzten oder zielgerichtet vorgingen, wird jedoch den Geschädigten vorerst nicht weiterhelfen. Montag, zwischen 16:30 und 17:45 Uhr, betraten Unbekannte eine unverschlossene Turnhalle in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Hier begaben sich der oder die Täter in eine Umkleide und eignete sich widerrechtlich mehrere Gegenstände, unter anderem ein Smartphone, Schmuck, Bargeld und Kleidung, an. ...

mehr