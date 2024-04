Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Winter kommt zurück und sorgt für glatte Straßen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

In den frühen Morgenstunden des 18.04.2024 hielt der Winter wieder sichtbaren Einzug im Hochschwarzwald. Durch teilweise starken Schneefall kam es zu schnee- und eisglatten Fahrbahnen. Viele Fahrzeuglenker waren dadurch offensichtlich überfordert und immer wieder wurden querstehende oder hängengebliebene Fahrzeuge gemeldet, obwohl der Räumdienst im Einsatz war. Dazu kommt, dass die Bundesstraße B31 im Bereich Titisee wegen einer Baustelle nur in eine Richtung befahrbar ist. Die Umleitungsstrecke über das Jostal wird deshalb aktuell stärker als sonst frequentiert. Die Ampelregelung an der Einmündung in die B500 sorgte zudem für Rückstau in das Jostal.

Nach einem Verkehrsunfall eines Klein-Lkw gegen 05:15 Uhr, der glättebedingt gegen einen Pkw rutschte, war die Umleitungsstrecke für einige Zeit komplett blockiert. Deshalb wurde der Fahrzeugverkehr bis die Fahrbahn wieder geräumt war über Waldau umgeleitet. Aber auch hier sorgten querstehende und hängengebliebene Fahrzeuge, insbesondere ein Lkw, recht bald für Behinderungen.

Gegen 05:55 Uhr wurde ein Glätteunfall gemeldet, bei dem ein Pkw auf der B500 bei Breitnau in die Leitplanken rutschte. Gegen 07:10 Uhr wurde ein weiterer Glätteunfall gemeldet. Hier war ein Pkw auf einer Nebenstraße in Hinterzarten ins Rutschen gekommen und in die Leitplanken geprallt. Gegen 08:00 Uhr überfuhr ein Bus bei Breitnau glättebedingt ein Verkehrszeichen. In allen gemeldeten Fällen kam es lediglich zu Blechschäden, die noch nicht genau beziffert werden können. Insgesamt dürften es aber mehrere tausend Euro sein. Konkrete Fälle, bei denen Fahrzeuglenker bereits Sommerreifen auf ihren Fahrzeugen montiert hatten, wurden nicht festgestellt. Trotzdem wird darauf hingewiesen, dass es im Hochschwarzwald zu dieser Jahreszeit immer wieder zu Eis- und Schneeglätte kommen kann. Fahrzeugbesitzer sollten deshalb im eigenen Interesse umsichtig mit dem Wechsel von Winter- auf Sommerreifen umgehen.

