Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Polizeieinsatz nach Hinweis auf mögliche Gefahrenlage; Bierde: In Werkstatt eingebrochen; Buchholz (Aller): Verdacht der Volksverhetzung; Buchholz (Aller): Unfall mit zwei Leichtverletzten

Heidekreis (ots)

29.05.2024 / Polizeieinsatz nach Hinweis auf mögliche Gefahrenlage

Bomlitz: Am Mittwochvormittag erhielt die Polizei in Walsrode Kenntnis über eine mögliche Gefahrenlage in einer Wohnung im Habichtskamp in Bomlitz. Ein größeres Aufgebot der Polizei begab sich daher zum vermeintlichen Gefahrenort und sicherte die Umgebung. Der 37-jährige Verursacher konnte schließlich durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis angetroffen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Eine Gefahr für Unbeteiligte hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.

29.05.2024 / In Werkstatt eingebrochen

Bierde: Unbekannte verschafften sich am Mittwoch, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 19:00 Uhr, Zugang zu einer Werkstatt in Bierde. Dabei erbeuteten die Täter diverse Werkzeuge in Wert von etwa 3000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

29.05.2024 / Verdacht der Volksverhetzung

Buchholz (Aller): Der Polizei wurde am Mittwochabend (20:30 Uhr) eine "laut grölende" Gruppe von vier Männern gemeldet, die in einem Schnellrestaurant am Autohof Schwarmstedt rassistische Parolen singen würden. Die Gruppe, die vor dem Eintreffen der Polizei das Restaurant verließ, konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung angetroffen und kontrolliert werden. Gegen die Männer im Alter von 27 bis 39 Jahren, die allesamt aus Sachsen-Anhalt stammen, wurde ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet. Zudem konnte bei der Kontrolle auch ein Einhandmesser sichergestellt werden. Der Zentrale Kriminaldienst, der die Ermittlungen übernommen hat, sucht nun weitere Zeugen zum Vorfall (Tel. 05191-93800).

29.05.2024 / Unfall mit zwei Leichtverletzten

Buchholz (Aller): Am Mittwochabend kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der "Weghauskreuzung". Ein 41-jähriger Autofahrer fuhr hier aus Richtung Schwarmstedt kommend auf die Landesstraße 190. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der Unfallverursacher das vorhandene "STOP-Schild" und kollidierte mit einem Auto, das von der Landesstraße 190 auf die Straße in Richtung Schwarmstedt (K 160) einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

