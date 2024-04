Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barenburg, Diebstahl vom Firmengelände - Lemförde, Pkw prallt gegen Baum, zwei Verletzte ---

Diepholz (ots)

Barenburg - Diebstahl vom Firmengelände

Unbekannte sind am letzten Wochenende von Samstag bis Montag in ein Firmengelände im Schlaher Damm eingebrochen, haben Diesel abgezapft und u.a. Werkzeug entwendet. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam das Zufahrtstor, anschließend zerstörten sie mehrere Vorhängeschlösser, die an Containern angebracht waren. Aus drei Lkw entwendeten die Täter einige Liter Diesel. Weiter wurden Kanister Ad Blue, Kupferkabel und Werkzeuge entwendet. Der Schaden beträgt ca. 15000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Barnstorf - Verkehrsunfallflucht

Der Pkw Seat Arona einer 58-jährigen Halterin ist am letzten Wochenende von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Entweder am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr oder am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr war der Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Poggenkuhle geparkt. An dem Fahrzeug ist ein Schaden von mindestens 2500 Euro entstanden. Sowohl der mögliche Verursacher, wie auch Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Lemförde - Gegen Baum

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer ist am Montagmorgen gegen 06.25 Uhr in der Hauptstraße verunfallt. Der 50-Jährige war auf dem Weg von Stemshorn in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße geriet und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer und seine 24-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 8500 Euro.

Stuhr - Einbruch

Am Montag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Heilbronner Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür auf der Rückseite des Hauses. Im Haus wurden nahezu alle Räume durchsucht. Ob die Täter neben Bargeld noch weiteres Diebesgut erlangten ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke-Heiligenfelde - Pkw aufgebrochen

Am Montagvormittag zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr haben unbekannte Täter einen Pkw Audi auf dem Parkplatz am Friedhof in der Heiligenfelder Straße aufgebrochen. Der oder die Täter zerstörten eine Seitenscheibe und entwendeten eine Handtasche mit diversem Inhalt aus dem Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen. Die Polizei rät wiederholt, keine Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen, auch wenn man nur kurz das Fahrzeug verlässt.

