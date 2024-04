Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 14.04.2024

Diepholz (ots)

Barnstorf - 2 x Verkehrsunfall

Gegen 12:30 Uhr befuhr am Samstag eine 49-jährige Frau aus Barnstorf mit ihrem PKW die Hölderlinstraße aus Richtung ihrer Wohnanschrift kommend in Richtung Lönsweg. Auf Grund einer während er Fahrt erlittenen Kreislaufschwäche kommt sie mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfährt eine angrenzende Gartenhecke und kollidiert anschließend mit einer dahinterliegenden Gartenhütte. Durch den Unfall wird die PKW-Fahrerin leicht verletzt.

Ebenfalls am Samstag, gegen 15:28 Uhr, befährt eine 59-jährige Frau aus Neuenkirchen die B 51 aus Richtung Barnstorf kommend in Richtung Twistringen. In Höhe der Einmündung zur Straße Bremer Dreh übersieht sie eine 52-jährige Frau aus Barnstorf mit ihrem PKW, welche nach links in die Straße Bremer Dreh abbiegen will und verkehrsbedingt halten muß. Sie fährt auf den PKW der 52-jährigen Barnstorferin auf. Durch den Zusammenstoß werden beide Frauen leicht verletzt.

Hemsloh - Verkehrsunfall und Trunkenheit Am heutigen Sonntag, 14.04.2024, gegen 07:30 Uhr, meldet sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei Diepholz, daß in Hemsloh, Speckendamm, ein PKW im Graben stehen würde. In dem Fahrzeug würden sich zwei Personen befinden, welche allerdings keine Hilfe haben möchten. Auf Grund dieser Mittelung wird die genannte Örtlichkeit von der Polizei aufgesucht. Dort konnte nur noch der PKW im Graben vorgefunden werden, die beiden Personen hatten sich offensichtlich zu Fuß entfernt, konnten aber kurze Zeit später angetroffen werden. Nach Angaben der Personen (der 24-jährige Fahrer kommt aus Hüde) sei man in einer leichten Linkskurve auf dem Speckendamm von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Wassergraben zum Stehen gekommen. Während der Aufnahme des Sachverhaltes wurde bei den beiden Personen Alkoholgeruch festgestellt.

Diepholz - Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis Bei der Polizei geht am Sonntagmorgen, gegen 09:30 Uhr ein Anruf ein, indem mitgeteilt wird, daß vor ihm auf der Steinfelder Straße in Diepholz in Fahrtrichtung Steinfeld ein PKW in Schlangenlinien fahren würde. Ein sofort an die Örtlichkeit entsandter Streifenwagen konnte den PKW fahrend auf der Steinfelder Straße antreffen, als dieser gerade nach links in einem Feldweg zum dortigen Baggersee abbog. Hier wurde der 45-jährige Fahrer aus Steinfeld angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert, wobei Atemalkoholgeruch festgestellt wurde. Ein durchgeführter Test bestätigte den Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Desweiteren ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

