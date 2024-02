Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, zu der es zwischen Sonntag (11.02.2024), 19.30 Uhr und Dienstag (13.02.2024), 17.00 Uhr in Leonberg-Höfingen kam. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker rangierte mutmaßlich in einer Hofeinfahrt eines Grundstücks in der Ditzinger Straße, nahe der Kreuzung Schillerstraße. Hierbei kollidierte der Unbekannte mit einer Mülltonne, die dadurch gegen eine Hauswand gedrückt wurde und diese beschädigte. Der entstandene Sachschaden an der Gebäudefassade dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

