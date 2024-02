Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: 45-jähriger entwichener Strafgefangener aus Südhessen greift Kind in Supermarkt an

Ludwigsburg (ots)

In einem Supermarkt in der Römerstraße in Eltingen kam es am Dienstagabend (13.02.2024) gemäß den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung verübt durch einen aus einer psychiatrischen Einrichtung entwichenen Strafgefangenen. Der 45 Jahre alte Mann soll sich im Eingangsbereich des Einkaufsmarkts aufgehalten und dort kurz vor 21.30 Uhr ein siebenjähriges Mädchen mit einer sogenannten Rettungsschere attackiert haben. Das Mädchen, das in Begleitung einer 15 Jahre alten Verwandten und einer weiteren 18 Jahre alten Frau war, erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Die beiden Begleiterinnen sowie zwei weitere 18 Jahre alte Zeugen, die sich ebenfalls in dem Markt befanden, konnten den Tatverdächtigen zu Boden bringen. Gemeinsam mit dem vor Ort eingesetzten Sicherheitsdienst wurde er bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Der 45-jährige syrische Staatsangehörige ließ sich im weiteren Verlauf widerstandslos vorläufig festnehmen und wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik in Wiesloch gebracht. Die Siebenjährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Der Mann, der gerichtlich untergebracht war, war am 7. Februar nach einem genehmigten Freigang nicht mehr in die Klinik in Riedstadt (Südhessen) zurückgekehrt. Es wurden seitdem polizeilichen Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Seit Mittwochmittag (14.02.2024) ist der 45 Jahre alte Mann wieder in Riedstadt untergebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell