Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: vierjähriges Kind nach Unfall mit Auto schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (14.02.2024) in der Sindelfinger Straße in Böblingen wurde ein vierjähriger Junge schwer verletzt. Der 48-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne war gegen 09:00 Uhr auf der Sindelfinger Straße unterwegs, als er an einer Ampel im Bereich der Landhausstraße das für ihn geltende Rotlicht vermutlich übersah. Hierbei erfasste er den Jungen, der gemeinsam mit seiner Mutter die Straße überquerte, als die Fußgängerampel für sie grün anzeigte. Der Vierjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

