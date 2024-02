Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Diebstahl aus Wohnhaus durch angeblichen Baustellenmitarbeiter

Ludwigsburg (ots)

Ein derzeit unbekannter Täter gab sich am Dienstag (13.02.2024) gegn 12.00 Uhr in der Lessingstraße in Weil der Stadt gegenüber einer 85-Jährigen als Mitarbeiter einer nahegelegenen Baustelle aus und verschaffte sich so Zugang zu ihrem Haus. Unter einem Vorwand begab sich der Täter ins Obergeschoss, wo er mehrere Schubladen durchwühlte. Dort stahl er Schmuck, einen Schlüsselbund sowie Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

