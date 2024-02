Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unbekannter zerkratzt mehrere Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Korrigierte Pressemitteilung: Der Polizeiposten Besigheim ermittelt seit Dienstag (13.02.2024) gegen einen noch unbekannten Täter, der in den vergangenen Tagen mindestens neun geparkte Fahrzeuge zerkratzte.

Am Montag (12.02.2024) beschädigte der Unbekannte zwischen 12.15 Uhr und 21.15 Uhr einen in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Riedstraße geparkten Suzuki. In der Nacht zum Dienstag zerkratzte der Täter einen Audi A4 sowie einen Ford Focus, die im Bereich der Gustav-Siegle-Halle in der Jahnstraße abgestellt waren. In derselben Nacht hatte er es auch auf einen Audi A3, einen Seat sowie einen Smart abgesehen. Alle drei Pkw waren auf dem Parkplatz P 5, nahe des Bauhofes in der Straße "Auf dem Kies" geparkt. Auf dem nahegelegenen Parkplatz P 4 "Kleines Neckerle" hinterließ der Unbekannte in demselben Zeitraum an einen Mercedes und einem Ford Kuga mehrere Kratzer im Lack. Zwischen Freitag (09.02.2024) und Dienstag wurde zudem ein in der Hermannstraße abgestellter Skoda zerkratzt.

Der bisher entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt mindestens 13.600 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung zu setzen.

