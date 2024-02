Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, nachdem es vermutlich am Montag (12.02.2024) zwischen 00.00 Uhr und 10.00 Uhr in der Franckstraße in Vaihingen an der Enz zu einer Unfallflucht kam. Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand abgestellten VW. Durch die Wucht ...

