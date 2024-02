Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Sindelfingen: Sattelzug kollidiert mit Pkw - eine Person leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Unfall unter Beteiligung zweier Sattelzüge und eines Pkw ereignete sich am Dienstag (1.02.2024) gegen 12:45 auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost. Ein 26-Jähriger befuhr dort mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe und musste verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 60-jährige Lenker eines weiteren Sattelzugs bemerkte dies mutmaßlich zu spät und scherte nach links aus, um ein Auffahren auf den Sattelzug des 26-Jährigen zu verhindern. Dabei streifte er den links neben ihm fahrenden Renault Twingo einer 48-jährigen Autofahrerin. Der Twingo drehte sich dadurch quer zur Fahrtrichtung, wurde vor dem Sattelzug hergeschoben und stieß schließlich noch gegen den Sattelzug des 26-Jährigen. Bei dem Unfall zog sich die Fahrerin des Renault Twingo leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt. An der Sattelzugmaschine des 60-Järhigen sowie am Auflieger des 26-Jährigen entstand Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro. Der Twingo der 48-Jährigen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die beiden rechten Fahrstreifen der vierspurigen Autobahn mussten zur Unfallaufnahme sowie zur Reinigung der Fahrbahn von Trümmerteilen und Betriebsstoffen gesperrt werden. Dadurch bildeten sich etwa sechs Kilometer Stau. Neben der Polizei waren auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Autobahnmeisterei vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell