Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Mann wirft 36-Jähriger Trinkglas ins Gesicht und verletzt diese schwer

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (13.02.2024) kam es gegen 22:00 Uhr in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Herrenberg aus bislang ungeklärtem Anlass zum Streit zwischen einem 63-Jährigen und einer 36-Jährigen. Im Verlauf des Streits warf der Mann der Frau ein Trinkglas ins Gesicht. Die erheblichen Verletzungen der Frau mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

Die am selben Tag abgehaltene Straßenfasnet in Herrenberg mit etwa 8.500 Besuchern, davon etwa 2.500 Hästräger, verlief dagegen weitestgehend ruhig. Von kleineren Verstößen abgesehen, feierten die Narren ausgelassen die fünfte Jahreszeit, ohne dass es zu größeren polizeilichen Einsätzen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell