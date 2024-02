Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Nach Sturz weggefahren - Polizei sucht Fahrer eines e-Scooters und Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (12.02.2024) in der Schlachthofstraße ereignet hat. Ein noch unbekannter Fahrer eines e-Scooters war auf der Schlachthofstraße in Richtung der Hoferstraße unterwegs. Ein 52-Jähriger öffnete die Tür seines am Fahrbahnrand geparkten Mercedes, ohne auf den von hinten kommenden Rollerfahrer zu achten. Der e-Scooter kollidierte in der Folge mit der Fahrzeugtür. Der unbekannte Fahrer stürzte zu Boden, stand wieder auf und fuhr von der Unfallstelle weg. Es soll sich dabei um einen etwa 20-jährigen Mann mit langen Haaren, Bart und einer Zahnspange gehandelt haben. Der junge Mann wird gebeten, sich unter Telefon 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden. Unter der genannten Erreichbarkeit nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg auch sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

