POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zylinderbleche landen auf der Straße - B 27 über drei Stunden gesperrt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 09.50 Uhr und etwa 13.00 Uhr musste am Mittwoch (14.02.2024) die Bundesstraße 27 kurz nach der Einmündung der Geisinger Straße in Fahrtrichtung Ludwigsburg voll gesperrt werden. Der Verkehr aus Richtung Heilbronn wurde über die Geisinger Straße abgeleitet. Auch der linke Fahrstreifen der Gegenrichtung war von der Sperrung betroffen. Ursächlich für die Sperrungen war ein Unfall, der sich gegen 09.50 Uhr ereignet hatte. Ein 40 Jahre alter Sattelzuglenker befuhr die B 27 aus Richtung Heilbronn kommend. In der Kurve, auf Höhe der Geisinger Straße, geriet die Ladung vermutlich aufgrund nicht sachgerechter Sicherung ins Rutschen. Rund die Hälfte der 22 Tonnen schweren Gesamtladung durchbrach die Seitenwand des Sattelaufliegers, fiel hinaus und beschädigte hierbei den Sprinter eines 23 Jahre alten Fahrers, der in Richtung Heilbronn unterwegs war. In der Folge verteilten sich mehrere Tonnen Zylinderbleche auf der Fahrbahn. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die gesamte Ladung des Sattelzugs musste umgeladen werden, bevor dieser auf ein nahegelegenes Firmengelände begleitet werden konnte. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

