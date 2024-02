Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Über Verkehrsinsel gefahren und geflüchtet

Verursacher gesucht

Marklohe / Lemke (ots)

(opp) Am Dienstag, den 13.02.2024, gegen 14:15 Uhr, beobachteten Zeugen, wie ein kleiner, weißer Kastenwagen-/ Transporter in Lemke, vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hoyaer Straße, unerlaubter Weise nach links in Richtung Ortsmitte abbog und hier gegen ein Verkehrsschild mit "blauem Richtungspfeil", auf einer hochgepflasterten Verkehrsinsel, stieß. Anschließend stieg der ca. 40jährige männliche Fahrer aus dem Fahrzeug, begutachtete den deutlich erkennbaren Schaden, stieg wieder ein und flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen entsprechenden Pflichten nachzukommen. An der Beifahrerseite des Fahrzeugs mit Nienburger Kennzeichen befand sich ein gelbes Schild, bzw. Lackierung mit roter Aufschrift. Die Beamten und Beamtinnen der Polizei Marklohe bitten etwaige Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht, sich unter der Telefonnummer 05021/924060 in der Station zu melden.

