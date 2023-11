Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verdächtige Beobachtung

Leubsdorf (ots)

Am Dienstag den 14.11.2023 kam es gegen 22:00 Uhr in Leubsdorf in der Hauptstraße zu einer verdächtigen Beobachtung. Zwei jugendliche Mädchen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Nachhauseweg befanden, wurden auf einen verdächtig wirkenden Mann aufmerksam, welcher sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite von ihnen befand. Nachdem sich die Freundinnen getrennt hatten, wechselte der Mann die Straßenseite und näherte sich einem der Mädchen. Die Mutter der Jugendlichen beobachtete die Situation aus dem Wohnhaus heraus und wies ihre Tochter an, ins Haus zu kommen. Im Anschluss verließ der Verdächtige die Örtlichkeit. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, südländischer Phänotyp, ca. 20-30 Jahre, ca. 160 cm, schlanke Statur, Dreitagebart, Dunkler Jogginganzug der Marke Adidas

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalinspektion Neuwied unter 02631/878-0 oder an die Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/943-0 erbeten.

