Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 13.04.2024

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall Hemsloh

Am Freitag, 12.04.2024, gegen 18:25 Uhr, befährt eine 31-jährige Frau aus Rehden mit ihrem PKW die Wagenfelder Str. (B 239) aus Wagenfeld kommend in Richtung Rehden. In Höhe der Straße An der Loge beabsichtigt sie in diese Straße nach links abzubiegen. Währenddessen setzt ein 20-jähriger Mann aus Sulingen mit seinem PKW zum Überholvorgang an und kollidiert nun auf der Gegenfahrbahn mit dem abbiegenden PKW der Frau aus Rehden. Durch den Zusammenstoß werden im PKW des Sulingers zwei Mitfahrer leicht verletzt.

Verkehrsunfall Rehden

Im Rahmen eines vorangegangenen Einsatzes wegen Streitigkeiten am Freitag, 12.04.2024, gegen 21:30 Uhr, in Rehden, entfernte sich der hieran Beteiligte 32-jährige Mann mit seinem PKW von der Örtlichkeit. Offensichtlich befuhr er hierbei die Düversbrucher Straße in Fahrtrichtung zur Burlager Straße. An der Einmündung zur Burlager Straße übersieht der Mann diese offensichtlich, kollidiert mit einem dortigen Verkehrszeichen und kommt anschließend auf der gegenüberliegenden Seite der Burlager Straße in einem Vorgarten zum Stehen. Während der nun erfolgten Unfallaufnahme, konnte bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt werden. Zusätzlich stand der Mann auch noch unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bassum - Dieseldiebstahl

Im Zeitraum von Donnerstag, den 11.04 16:00 Uhr bis Freitag, den 12.04. 05:30 Uhr wurden auf einem Betriebsgelände in der Handwerkstraße in Bassum mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus mehreren LKW entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 04242-9690 entgegengenommen.

Twistringen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrzeugführer

Am Freitag, den 12.04.2024 kam es gegen 08:00 Uhr auf der K102 (Ellinghausen) in Twistringen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine weiße Sattelzugmaschine der Marke Scania mit Auflieger ist auf die Gegenfahrbahn geraten, wodurch ein 20-jähriger Fahrer eines anderen LKW ausweichen musste. Dieser ist durch das Ausweichmanöver in den Wegeseitenraum geraten und auf die Seite gekippt. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer des weißen LKW Scania setzt seine Fahrt fort. Gegen ihn wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Twistringen unter der Telefonnummer 04243-970570 entgegen.

Schwarme - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrzeugführer

Am Freitag, den 12.04. kam es um 15:20 Uhr auf der K104 in Schwarme zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Ein 38-Jähriger befuhr mit einem LKW die K145 und wollte nach links in die Straße Moorheide abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 44-Jährige Pkw Führerin leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

Einbruch in Tankstelle

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13.04.2024) kam es zu einem Einbruch in die Classic Tankstelle in Kirchweyhe. Zwei Täter drangen gewaltsam in die Geschäftsräumlichkeiten der Tankstelle ein und entwendeten diverse Packungen Zigaretten. Auf der Flucht durch das Gemeindegebiet Weyhe konnten beide Täter letztlich durch die Polizei festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Einen der beiden Täter erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss. Höhe Diebesgut: ca. 2600 Euro

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell