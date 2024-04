Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Syke, Erneute Sachbeschädigung an Schule - Bassum, Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Sulingen, Fahrer erneut ohne Führerschein erwischt +++

Diepholz (ots)

Syke - Erneute Sachbeschädigung an Schule

Zum widerholten Male haben Unbekannte die Hauswand einer Schule in der Straße An der Wassermühle mit Graffiti beschmiert. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, entgegen.

Bassum - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden kam es am Mittwoch, zwischen 08:30 Uhr und 09:15 Uhr, auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis in der Bahnhofstraße in Bassum. Eine 63-jährige parkte ihren PKW ordnungsgemäß ab und verließ den weißen VW Caddy für etwa 45 Minuten. Als sie zurückkehrte stellte sie frische Unfallbeschädigungen am Heck ihres Fahrzeugs fest. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass es sich um ein höheres Fahrzeug gehandelt haben muss. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971 680, entgegen.

Sulingen - Fahrer erneut ohne Führerschein erwischt

Am Mittwoch, um 16:13 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Sulingen einen 38-jährigen Sulinger, welcher die Nienburger Straße von der B214 kommend in Richtung Lange Straße befuhr. Der 38-Jährige konnte den Beamten keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Verkehrssünder war den Beamten nicht unbekannt. So wurde er in der Vergangenheit bereits mehrfach fahrender Weise angetroffen, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell