LPI-NDH: Die Polizei bittet um Mithilfe - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Geisleden (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht kam es am Samstag den 21.10.2023 zwischen 00.30 Uhr und 00.40 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße / Bernardusstraße in der Ortslage Geisleden. Ein weißer Kleinwagen fuhr ohne Beachtung der Vorfahrtsregelung auf die Hauptstraße auf und prallte dort mit der Front in die rechte Fahrzeugseite eines grauen VW Golf, ...

mehr