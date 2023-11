Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei bittet um Mithilfe - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Geisleden (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht kam es am Samstag den 21.10.2023 zwischen 00.30 Uhr und 00.40 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße / Bernardusstraße in der Ortslage Geisleden. Ein weißer Kleinwagen fuhr ohne Beachtung der Vorfahrtsregelung auf die Hauptstraße auf und prallte dort mit der Front in die rechte Fahrzeugseite eines grauen VW Golf, welcher von einer jungen Frau geführt wurde. Am Fahrzeug der jungen Frau entstand dabei Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Während die Frau ihr Fahrzeug am Straßenrand zum Stehen brachte, entfernte sich der Kleinwagen pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Heiligenstadt (03606- 6510) unter dem Aktenzeichen VUS/0275195/2023 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell