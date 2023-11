LPI-NDH: Verkehrskontrolle

Kyffhäuserkreis (ots) - Am 28.11.2023 gegen 19:30 Uhr kollidierte der Fahrer eines Ford Transit in der Ortslage Oberspier auf Höhe der ehemaligen Gaststätte mit einem Reh. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Tier ergriff die Flucht. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am 28.11.2023 gegen 21:15 Uhr zwischen Rockstedt und Bellstedt. Hier konnte die Fahrerin eines PKW Mercedes die Kollision mit einem Reh nicht verhindern. An dem PKW entstand Sachschaden. Das verletzte ...

mehr