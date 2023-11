LPI-NDH: Wildunfälle

Kyffhäuserkreis (ots) - Die Fahrerin eines PKW VW befuhr am 28.11.2023 gegen 07:25 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Udersleben in Richtung Esperstedt. In einer Rechtskurve brach das Fahrzeugheck aus wodurch es in der weiteren Folge zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden PKW Audi kam. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Es entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser ...

