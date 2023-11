LPI-NDH: Ortseingangsschild geklaut

Nordhausen (ots) - Am 28.11.2023 / 10:10 Uhr befuhr der 22jährige Führer eines Traktors mit voll beladenem Anhänger die L 1009 von Berlingerode kommend in Richtung Günterode. Kurz nach dem Abzweig Reinholterode geriet das Gespann auf winterglatter Fahrbhn ins Schlingern. Der Anhänger rutschte nach rechts in den Graben, der Traktor stellte sich quer. Der Anhänger steckte tief in der aufgeweichten Bankette fest. Für die Bergung war die Straße bis ca. 13:30 Uhr voll ...

