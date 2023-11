Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Arztpraxis

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, den 29.11.23 brachen Unbekannte in eine Arztpraxis in Mühlhausen ein. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Inneren der Praxis. Hierbei durchwühlten die Täter die Arztpraxis und entwendeten mehrere Elektrogeräte im Wert von ca. 33000,00 Euro. Daraufhin verließ der Täter die Praxis in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahl. Hinweise zur Tatbegehung können an die zuständige Polizeiinspektion gemacht werden.

