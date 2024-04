Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Syke, Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt - Bassum, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Sulingen, E-Scooter Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs +++

Diepholz (ots)

Syke - Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Am Dienstag, um 05:33 Uhr, hielten Polizeibeamte einen 36-jährigen Syker an, der mit seinem PKW die Barrier Straße entlangfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle der Fahrtauglichkeit des 36-Jährigen zeigten sich Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten. Ein durch den Fahrer freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief schließlich positiv auf THC.

Bei einer um 13.00 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle in der Straße An der Weide ging den Polizeibeamten ein weiterer Verkehrssünder in Netz. Die Polizisten kontrollierten einen 19-jährigen PKW Fahrer aus Syke, dessen Drogentest ebenfalls positiv auf THC verlief. Beiden Fahrern wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen und beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bassum - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, um 18:00 Uhr, befahren zwei Autofahrer hintereinander die B51 aus Fahrenhorst kommend in Fahrtrichtung Bassum. In Höhe Döhren muss der vorausfahrende 37-jährige Bremer mit seinem PKW aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Eine dahinterfahrende, ebenfalls aus Bremen stammende, 42-Jährige bemerkt dies zu spät und fährt auf den stehenden PKW auf. Der 37-Jährige wird bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme tätigt die 42-Jährige einen freiwilligen Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 1,53 Promille ergibt. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde beschlagnahmt. Auf sie kommt ein Strafverfahren zu. Der Sachschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt.

Sulingen - E-Scooter Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Die Polizei ertappte am Dienstag gleich zwei E-Scooter Fahrer, die ihre E-Scooter ohne den vorgeschriebenen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum führten. Zunächst wurde um 17:39 Uhr eine 49-jährige Sulingerin in der Langen Straße / Lindenstraße angehalten und kontrolliert. Sie konnte keinen gültigen Versicherungsnachweis erbringen. Nur kurze Zeit später, um 17:50 Uhr, fiel den Polizeibeamten annähernd an der gleichen Örtlichkeit ein 17-jähriger Varreler auf, der seinen E-Scooter ebenfalls ohne Versicherungsschutz führte. Gegen beide Fahrer wird nun wegen des Verdachts eines Pflichtversicherungsverstoßes strafrechtlich ermittelt. Sie durften nicht weiterfahren.

