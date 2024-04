Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Asendorf, Festnahme nach versuchtem PKW-Aufbruch - Bruchhausen-Vilsen, Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Asendorf - Festnahme nach versuchtem PKW-Aufbruch

Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten am Sonntag, gegen 18:50 Uhr, einen Mann, der sich in der Alten Heerstraße an einen geparkten Transporter zu schaffen machte und informierten die Polizei. Der Mann stieg anschließend in seinen PKW und fuhr davon.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den durch die Zeugen beschriebenen PKW im Rahmen der Fahndung auf der B6 in Höhe der Colonie Wachendorf anhalten. Der Tatverdächtige, welcher den PKW gesteuert hat, wurde vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen polizeibekannten 19-jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern, der zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Mit im Fahrzeug befand sich eine 18-jährige Frau, deren Tatbeteiligung derzeit Gegenstand der Ermittlungen ist. Im PKW konnten die Polizeibeamten tatrelevante Gegenstände beschlagnahmen. Eine Überprüfung des PKW ergab des Weiteren, dass dieser nicht zugelassen war.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Gegen die Personen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am Montagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, auf der Homfelder Straße in Bruchhausen-Vilsen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger PKW Fahrer die Homfelder Straße von Homfeld kommend in Richtung Bruchhausen-Vilsen und beabsichtig nach links in die Straße Am Hohen Kamp abzubiegen. Ein hinter dem PKW fahrender 17-jähriger Motorradfahrer bemerkte dies aus bislang unbekannter Ursache zu spät und fuhr auf den PKW auf. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und wurde durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Homfelder Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch unbekannt.

