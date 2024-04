Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 07.04.2024

Twistringen - Belästigung einer Frau

Am Samstag, den 06.04.2024, gegen 21:00 Uhr kommt es in einem Verbindungsweg zwischen dem "Buschweg" und der Straße "An der Beeke" zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 18-jährigen Frau. Nachdem die 18-Jährige um Hilfe ruft, flüchtet der bislang unbekannte Täter. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, schlanke Statur, Bekleidung: dunkle Hose sowie eine Regenjacke in der Farbe dunkelblau mit dunkelroten Details. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke 04242-9690 anzurufen.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am 06.04.2024, gegen 19:20 Uhr, kommt es auf der Straße Bruchhöfen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der 48-jährige Motorradfahrer kommt alleinbeteiligt in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und touchiert die am Straßenrand befindliche Laterne. Bei dem Sturz verletzt sich der Motorradfahrer schwer und wird mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 06.04.2024, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr, kommt es in Sulingen in der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Beteiligter touchiert beim Vorbeifahren einen Pkw Mercedes, der im Wegeseitenraum ordnungsgemäß abgestellt ist, und beschädigte diesen. Anschließend verlässt der Unfallbeteiligte den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeikommissariat Sulingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

Drebber - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer

Am Samstag, den 06.04.2024, gegen 13:30 Uhr kommt es auf der Bundesstraße 51 in Drebber zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Der 30-jährige Pkw-Führer beabsichtigt von der Straße "Cornauer Ort" nach links einzubiegen und übersieht hierbei den 54-jährigen Motorradfahrer, welcher die B51 in Richtung Barnstorf befährt. Es kommt nicht zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, jedoch stürzt der Motorradfahrer und verletzt sich leicht.

