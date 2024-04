POL-DH: Weyhe - Vollübung des PK Weyhe in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst des LK Diepholz sowie den Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Weyhe

Diepholz (ots) - Sulingen - Einbruchdiebstahl in Elektronikmarkt In der Nacht von Donnerstag (04.04.2024) auf den Freitag kam es in den frühen Morgenstunden in der Langen Straße in Sulingen zu einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Geschäft ein und entwendeten mehrere Elektronikartikel. Anschließend flüchteten die ...

