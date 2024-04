Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Barnstorf - Zeugenaufruf nach Einbrüchen - Stuhr - Ladendiebe auf frischer Tat angetroffen - Sulingen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Diepholz (ots)

Barnstorf - Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Kindertagesstätten

An dem Wochenende vom Freitag, den 15.03.2024, bis einschließlich Sonntag, den 18.03.2024, kommt es zu einem vollendeten Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Straße "Witten Door" in Barnstorf. Des Weiteren kommt es in diesem Zeitraum zu zwei versuchten Einbrüchen in Kindertagesstätten in der Bahnhofstraße sowie in der Heinestraße in Barnstorf. Die Polizei Diepholz bittet zur Ergreifung der bislang unbekannten Täter um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 05441-971-0.

Stuhr - Ladendiebe auf frischer Tat angetroffen

Am Donnerstag konnten im Ochtum Park in Stuhr-Brinkum zwei Personen durch einen Ladendetektiv bei einem Diebstahl beobachtet werden. Durch eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung des PK Weyhe können die Personalien der beiden Beschuldigten festgestellt werden. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen vor Ort wird bei den beiden Beschuldigten diverses weiteres Diebesgut aufgefunden. Hierbei kann Diebesgut von insgesamt neun verschiedenen Geschäften des Ochtum Parks aufgefunden werden. Es werden auf Grund dessen diverse Strafanzeigen gegen die beiden Beschuldigten eingeleitet.

Sulingen - Verkehrsunfall in Sulingen mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag, gegen 15:40 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 61 in Höhe der Ortschaft Schlahe zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Ein 83-jähriger Mann wollte mit seinem Pkw von der Straße "Schlaher Damm" auf die Bundesstraße 61 in Fahrtrichtung Sulingen auffahren. Hierbei übersah der Fahrzeugführer einen von links kommenden vorfahrtberechtigten Pkw und es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Sowohl der 83-jährige Fahrzeugführer als auch die 28-jährige Fahrzeugführerin des zweiten Pkw wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Sulingen verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf ca. 18.000 Euro.

