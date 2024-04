Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz

Sulingen - Einbruch in Elektronikgeschäft mit hohem Sachschaden

Über das Osterwochenende, vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, kam es zu einem Einbruch in einem Elektronikgeschäft in der "Lange Straße" in Sulingen. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Elektronikgeschäft ein und entwendeten diverse Elektroartikel. Die Polizei Sulingen bittet unter der Telefonnummer 04271-949-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Twistringen - Verkehrsunfall mit Sattelschlepper und einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger die L341 von Twistringen kommend in Fahrtrichtung Beckeln. Hier kam der Fahrzeugführer mit seinem Gespann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein großer Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Diepholz - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Ein 59-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw am Dienstag, gegen 16:25 Uhr, die Straße "Im Moore" in Diepholz und übersah hier einen vorfahrtberechtigten 51-jährigen Mann auf seinem Fahrrad. Es kam zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und dem Pkw des 59-jährigen Mannes. Der Fahrradfahrer stürzte auf Grund der Kollision zu Boden und verletzte sich sowohl an der Schulter als auch am Oberschenkel leicht. Der Pkw des Unfallverursachers sowie das Fahrrad werden bei dem Zusammenstoß beschädigt.

