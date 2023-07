Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Brand im Maschinenraum eines Sportbootes - 68307 Mannheim-Sandhofen

Göppingen (ots)

68307 Mannheim-Sandhofen / Rhein-Km 433,700

Bei Rhein-Kilometer 433,700 kam es am Sonntag, den 30.07.2023 gegen 19:23 Uhr auf einem Sportboot, aus bislang unbekannter Ursache, zu einem Brand im Maschinenraum. Der Bootsführer manövrierte nach Feststellung des Brandausbruches das mit 11 Personen besetzte Boot aus der Fahrrinne und fuhr dieses auf dem Grund fest. Durch ein Feuerlöschboot wurden die Personen vom Sportboot evakuiert und an Land gebracht. Die Besatzung eines weiteren Feuerlöschbootes konnte den Brand löschen. Im Anschluss wurde das Sportboot in eine nahe gelegene Werft begleitet. Ein Austritt von Betriebsstoffen oder wassergefährdenden Löschmitteln wurde nicht festgestellt. Das Sportboot wurde durch den Brand stark beschädigt, die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Die Besatzung des Bootes blieb glücklicherweise unverletzt.

Im Einsatz befanden sich 2 Boote der Wasserschutzpolizei, Kräfte der Feuerwehren Mannheim, Frankenthal, der DLRG und des Rettungsdienstes.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Wasserschutzpolizeistation Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell