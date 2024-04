Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Polizei sucht Zeugen nach rücksichtsloser Flucht ---

Diepholz (ots)

Am Freitag letzter Woche, 29.03.2024, gegen 13.45 Uhr fiel einer Polizeistreife ein grauer Pkw Audi auf, als dieser in Lembruch auf die B 51 Richtung Lemförde einbog. Als die Polizeistreife den Pkw anhalten wollte, gab der Fahrer Gas und entzog sich durch Flucht einer Kontrolle. Mit hoher Geschwindigkeit (über 150 km/h) flüchtete der Fahrer, vorbei an Lemförde, Richtung Diepholz. Mit Geschwindigkeiten über 200 km /h überholte der Flüchtende Fahrzeugkolonnen in Kurven, oder auch immer wieder einzelne Fahrzeuge. Im Stadtgebiet Diepholz verlor die Polizei schließlich den Sichtkontakt zum flüchtenden Pkw. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, hatte der Fahrer das Fahrzeug auf einem Hof in Diepholz abgestellt. Nach kurzer Suche konnte die Polizei den 20-jährigen mutmaßlichen Fahrer im Nahbereich antreffen. Gegen den 20-Jährigen leitete die Polizei Strafverfahren u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Zeugen, die von dem flüchtenden Audi auf der B 51 überholt wurden, oder die Flucht anderweitig mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

