Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, An Grundstücksmauer gelandet - Weyhe, Im Garten gelandet ---

Diepholz (ots)

Diepholz - An Grundstücksmauer gelandet

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin war am Sonntag gegen 07.30 Uhr von Cornau in Richtung Diepholz unterwegs. Beim Einfahren und beim Ausfahren am ersten Kreisel geriet sie mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Das Gleiche geschah auch am zweiten Kreisel B 214 / B 69. Sie beschädigte dabei die Bepflanzung, einen Vorwegweiser und Leitpfosten. Zum Schluss geriet sie nach rechts von der Fahrbahn und landete gegen eine Grundstücksmauer. Die 20-Jährige und ihr Beifahrer, Halter des Pkw, blieben unverletzt. Da die 20-Jährige unter Alkoholeinfluss stand (gut 1 Promille), musste sie eine Blutprobe abgeben. Da sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kommt noch ein weiteres Strafverfahren auf sie zu. Der gesamte Schaden beträgt rund 9000 Euro.

Weyhe - Im Garten gelandet

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer ist am Montag gegen 21.30 Uhr in der Straße Böttcherei erst im Garten eines Anwesens zum Stehen gekommen. Ausgangs einer Linkskurve geriet der Pkw, aus noch ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Laterne und einen Baum, um schließlich im Garten zum Stehen zu kommen. Der Fahrer blieb unverletzt und stand zum Unfallzeitpunkt NICHT unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol. Der gesamte Schaden beträgt rund 7500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell