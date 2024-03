Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 30.09.2024

Diepholz (ots)

Stuhr - Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Karfreitag auf Samstag wird der Polizei ein Opel-Vectra mit auffälliger Fahrweise in Brinkum-Nord gemeldet. Sowohl das Fahrzeug als auch der Fahrzeugführer, ein 25-jähriger Mann aus Dortmund, können durch die Polizei unmittelbar nach der Meldung gegen 00:20 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Bremer Straße angetroffen werden. Bei der folgenden Überprüfung erreicht der Fahrzugführer einen Wert von ca. 2,1 Promille am tragbaren Alcomaten und muss die Beamten zwecks Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Weiterhin ergeben Ermittlungen, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit Motorrad

Am 29.03.24, gegen 14:52 Uhr, befuhr ein 70- jähriger Kradfahrer die Scholer Straße in Fahrtrichtung der B6. In einer Linkskurve kam der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde am rechten Bein verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

