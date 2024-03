Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz und Affinghausen, Falsche Handwerker - Stuhr, Einbruch ---

Diepholz und Affinghausen - Falsche Handwerker

Am Dienstag gegen 11.45 Uhr klingelten "falsche Handwerker" an der Haustür einer Seniorin im Michaelisweg. Sie gaben vor den Wasserdruck in den Leitungen überprüfen zu müssen. Als die Seniorin mit einem vermeintlichen Handwerker durch die Wohnung ging, schaute sich der Zweite nach Diebesgut um. Nach kurzer Absprache verließen beide das Haus der Seniorin wieder. Wie sich später herausstellte ohne Diebesgut. Bereits am Montag gegen 14.00 Uhr hatten ebenfalls falsche Handwerker im Amselweg in Affinghausen bei einer Seniorin geklingelt, um die Wasserleitungen zu überprüfen. Ein Täter wurde durch die Wohnung geführt, während der Zweite Bargeld entwendete. Auch hier verließen die Täter das Haus zu Fuß in unbekannte Richtung. Hinweise nehmen die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, und die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Bassum - Kradfahrer übersehen

An der Kreuzung Bremer Straße / Lange Straße hat eine 93-jährige Pkw-Fahrerin am Dienstag gegen 15.20 Uhr einen Motorrad-Fahrer übersehen und ist mit ihm kollidiert. Der 64-jährige Kradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand geringer Sachschaden.

Stuhr-Varrel - Einbruch

Am Dienstag in der Zeit von 18.45 Uhr bis 22.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Schulstraße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür auf der Rückseite des Hauses ein, durchsuchten mehrere Räume und Mobiliar und entwendeten Bargeld und Schmuck. Nach der Tat verließen die Einbrecher das Haus unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

An einer Parkplatzausfahrt in der Rudolf-Diesel-Straße ist es am Dienstag gegen 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zweier Pkw gekommen. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer wollte vom Parkplatz auf die Rudolf-Diesel-Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit wollte eine 31-jährige Pkw-Fahrerin von der Rudolf-Diesel-Straße auf den Parkplatz abbiegen. Beide Pkw kollidierten, wobei niemand verletzt wurde, aber ein Schaden von ca. 5000 Euro entstand.

