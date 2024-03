Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Pkw gegen Baum - Lemförde, Polizei erwischt Graffiti Sprayer - Stuhr, Diebstahl aus Kirche ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Graffiti Sprayer erwischt

Eine Polizeistreife hat am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr in der Lemförder Straße 6 Junge Leute stellen können, die zuvor durch Graffiti sprayen aufgefallen waren. In der Bahnunterführung in der Lemförder Straße hatten die Tatverdächtigen eine Wand besprüht. Als die Polizei die jungen Leute aus dem Landkreis Osnabrück im Alter zwischen 18 und 23 Jahren antraf, hatten sie noch Farbe an den Händen und einige Farbspraydosen in den Rucksäcken. Die Polizei leitete gegen alle Sechs Strafverfahren ein.

Twistringen - Gegen Baum

Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer ist am Sonntagvormittag gegen 09.40 Uhr in der Köbbinghäuser Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 74-Jährige fuhr in Richtung Beckeln. Warum er von der Straße abkam, ist noch ungeklärt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro.

Stuhr - Diebstahl aus Kirche

In der Zeit vom 01. bis 21.03.24 haben Unbekannte aus einer Kirche im Varreler Feld einen fest montierten Opferstock entwendet. Der oder die Täter müssen mit einem entsprechenden Kraftaufwand den Opferstock gewaltsam gelöst haben. In dem Opferstock befand sich gespendetes Geld. Die genaue Schadenssumme ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Bereits am Dienstag, 19.03.24, gegen 16:15 Uhr, wurde in Leeste ein 59-jähriger Mann aus Syke Opfer eines Betruges. In der Alten Poststraße wurde der Mann von einem Paar angehalten. Dieses gab vor, aufgrund Kraftstoffmangels mit dem Pkw liegengeblieben zu sein und nun Bargeld bräuchte, um Kraftstoff zu kaufen. Als Pfand bot man dem Mann Goldschmuck an. Der 59-Jährige ging darauf ein und lieh dem Paar 110 Euro. Erst später, als das Paar nicht wieder zurückkehrte, fiel dem hilfsbereiten Syker auf, dass man ihm minderwertigen Modeschmuck gegeben hatte. Die Polizei warnt vor solchen oder ähnlichen Betrugsmaschen. Gesundes Misstrauen und Vorsicht können vor unangenehmen Folgen schützen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell