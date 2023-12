POL-BOR: Stadtlohn - Firmenbulli angefahren

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Vennstraße; Tatzeit: 28.12.2023, 02.05 Uhr; Einen in gleicher Weise bereits gewaltsam geöffneten Zigarettenautomaten erneut sprengen, wollten zwei Unbekannte in Gronau-Epe, beobachtet von einem Zeugen. Dieser berichtete, dass zwei circa 1,80 bis 1,85 Meter große Männer sich vor dem Gerät an der Vennstraße getummelt hätten. ...

