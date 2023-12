Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Unfall beim Zurücksetzen

Bocholt-Biemenhorst (ots)

Unfallort: Bocholt-Biemenhorst, Heinrich-von-Brentano-Straße;

Unfallzeit: 27.12.2023, 17.35 Uhr;

Bei einem Ausweichmanöver ist eine Autofahrerin am Mittwoch in Bocholt-Biemenhorst rückwärts gegen eine Mauer geprallt. Die Frau hatte gegen 17.35 Uhr die Heinrich-von-Brentano-Straße in Richtung Ernst-Reuter-Straße befahren. Ihren Angaben zufolge kam ihr eine andere Fahrerin mit einem grauen Honda Civic entgegen, ohne die Geschwindigkeit zu verringern. Um eine Kollision zu vermeiden, habe sie zurückgesetzt und sei dabei gegen eine Grundstücksmauer gestoßen. Die andere Beteiligte habe sich entfernt. Die Polizei bittet diese, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell