Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Baumarkt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Heerweg;

Tatzeit: zwischen 23.12.2023, 18.30 Uhr, und 27.12.2023, 07.35 Uhr;

Ob die Täter bei dem Einbruch in einen Baumarkt in Gronau Beute machten, ist noch unklar. Zu dem Geschehen kam es zwischen dem 23.12.2023, 18.30 Uhr, und 27.12.2023, 07.35 Uhr. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zugang in das Gebäude am Heerweg verschafft. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell